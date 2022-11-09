Череп тираннозавра выставят на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке

Череп тираннозавра может быть продан на аукционе в Нью-Йорке за 20 миллионов долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's.

По сообщению организаторов, это один из самых полных наборов костей черепа, когда-либо обнаруженных.

Череп возрастом около 76 миллионов лет по прозвищу «Максимус» был обнаружен на частной территории в американском штате Южная Дакота. Его рост около двух метров, а вес около 90 килограммов. Аукцион назначен на 9 декабря.

Скелет горгозавра был продан на аукционе в Нью-Йорке прошлым летом примерно за 6 миллионов долларов, незадолго до этого скелет динозавра вида Deinonychus antirrhopus был продан примерно за 12 миллионов долларов.

В 2020 году скелет тираннозавра был продан более чем за 30 миллионов долларов. Однако многие эксперты критически относятся к аукционам скелетов, имеющих научное значение.