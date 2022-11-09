Суд над убившим 9 человек в школе №175 Ильназом Галявиевым начался в Казани

9 ноября в Казани стартовал судебный процесс по делу о массовом убийце Ильназе Галявиеве.

Утром среды в Казани начался суд на гражданином России Ильназом Галявиевым, который в мае 2021 года убил 9 человек в 175-ой казанской школе, среди которых семь детей и двое взрослых. Галявиев обвиняется в убийстве, хранении и изготовлении оружия, а также целенаправленном повреждении и уничтожении чужой собственности.

До начала судебного процесса в здании суда появились журналисты Ильназ Галявиев вёл себя крайне нервно: молодой человек начал ходить кругами по клетке и просил убрать сотрудников СМИ из зала.