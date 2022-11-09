Патрушев вылетел в Иран для консультаций по вопросам безопасности

Глава Совбеза России Николай Патрушев, доверенное лицо президента России Владимира Путина, посетил Иран для обсуждения вопросов безопасности, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Как секретарь Совета национальной безопасности Патрушев обладает огромным влиянием.

ТАСС цитирует заявление Совбеза России о том, что он проведет плановые консультации в Тегеране, в которых примут участие эксперты Совбеза и министерств обеих стран.

Визит проходит на фоне заявлений Украины и Запада о том, что российские военные используют в Украине так называемые иранские беспилотники-камикадзе.

В минувшие выходные Иран впервые признал, что поставил в Россию беспилотники, хотя и в небольшом количестве, и за несколько месяцев до войны. Россия отрицает использование таких беспилотников.