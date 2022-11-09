МВД России объявило в розыск журналиста издания Republic Колезева
2022-11-09 11:38
Министерство внутренних дел России разыскивает сотрудника газеты Republic Дмитрия Колезева.
9 ноября пресс-служба МВД России сообщила, что журналист информационного агентства Republic (признано выполняющим функции иностранного агентства на основании решения Министерства юстиции РФ) Дмитрий Колезев официально объявлен в розыск по уголовной статье, которая не называется.
В то же время Колезев вышел на связь в собственном Telegram-канале, где публично заявил, что не обладает информацией о том, за что его разыскивают в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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