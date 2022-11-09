Reuters: Восточная Европа опасается новой волны беженцев из Украины

Страны Восточной Европы ожидают новую волну украинских беженцев с приближением зимы.

9 ноября информационное агентство Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило о том, что количество беженцев из Украины, где наблюдаются серьёзные перебои в водо- и электроснабжении, которые прибывают на железнодорожную станцию Захонь в регионе Северный Альфёльд на востоке Венгрии подскочило в 10 раз и составило около 300-500 человек ежедневно.

Подобная ситуация наблюдается и в Словакии, где только в городе Кошице каждый день правительство выделяет жильё примерно 60 украинским беженцам и готовится увеличить это число при необходимости.

Глава МВД Чехиии Вит Ракушан также заявил об обеспокоенности наплывом мигрантов из Украины, указав на факт того, что увеличение числа украинских беженцев этой зимой может создать нагрузку на системы здравоохранения и образования, а также на способность предоставить достойное жилье, так как с наступлением холодов устанавливать импровизированные палатки не получится.