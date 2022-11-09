Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посетил Луганск

Первый замглавы АП России Сергей Кириенко сообщил о состоявшемся визите пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в Луганск.

9 ноября первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко сообщил о том, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков этой ночью вернулся из Луганска.

Кириенко пояснил, что Песков в рамках своего рабочего визита в административный центр ЛНР проводил обучение представителей средств массовой информации и пресс-служб республик Донбасса.