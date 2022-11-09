Narcity: беженец из Украины пожаловался на плохое обслуживание в Канаде
2022-11-09 11:51
Издание Narcity рассказало об украинском беженце, который недоволен своим обслуживанием в канадских заведениях.
9 ноября газета Narcity опубликовала интервью с украинским беженцем по имени Семён, который утверждает, что приехал в Канаду около шести месяцев назад, где сразу заметил, что сервис в заведениях данной страны значительно уступает украинскому. По мнению Семёна, в кафе и местах общественного питания Канады обслуживают посетителей крайне медленно.
Журналисты Narcity отмечают, что Семён не привык ждать кофе десять минут, поскольку у себя на родине он зовёт администратора с целью пожаловаться, если кофе не принесли через несколько секунд после заказа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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