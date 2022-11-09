Ученые объяснили, в чем опасность царапин на тефлоновой сковороде

Всего одна трещина способна привести к выбросу 2,3 миллиона частиц. А неглубокая царапина добавит в блюдо 9100 дополнительных «ингредиентов».

Даже мини-трещины на тефлоновой посуде способны выпустить множество вредных частиц. Такой вывод сделали специалисты университетов Флиндерса и Ньюкасла в Австралии.

Согласно результатам их исследований, в продукты таким образом может попасть от 10 тысяч до 3 миллионов опасных пластиковых частиц, сообщает Вокруг света.

Авторы этой работы рассмотрели микро- и нанопластик на молекулярном уровне и с помощью специальных алгебраических алгоритмов подсчитали, какой процент покрытия сковороды может отделиться и попасть в пищу.

Для исследования они разрезали на мелкие фрагменты образцы тефлоновой посуды и имитировали процесс приготовления. При этом воздействовали на покрытие предметами из разных материалов: пластика, нержавеющей стали, дерева.

Выяснилось, что всего только одна трещина способна привести к выбросу 2,3 миллиона частиц. А неглубокая царапина - добавить в блюдо 9100 дополнительных «ингредиентов».

Ученые напомнили: то, что мы называем тефлоном, на самом деле политетрафторэтилен, который относится к «вечным химикатам». При том, что он способен оталкивать жир и грязь, у него есть и недостатки: политетрафторэтилен, не разлагаясь, надолго остается в окружающей среде.

Микрочастицы тефлона в пище могут стать серьезной проблемой для здоровья. Ученые продолжают изучение того, насколько выбросы нано- и микропластика опасны. В частности, они намерены выяснить безопасные сроки эксплуатации таких сковородок, а в идеале разработать средство, которое защитит человека от микрочастиц.