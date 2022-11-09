Как стать успешной и уверенной в себе женщиной
Как распознать успешную женщину? Отношения для нее - неглавное. У нее есть любимая работа, уход за собой, увлечения и друзья. Собственное мнение - в приоритете. Какие принципы следует соблюдать, чтобы стать успешной в жизни?
Сильные женщины никогда не комплексуют из-за внешности, спокойно принимая свои недостатки.
Успешные дамы умеют контролировать свое настроение, и никакие обстоятельства извне (типа дождя) не способны расстроить их.
На первом месте у таких леди - "я любимая", а не мужчина.
Сильная личность всегда прислушивается к себе, не забывая о том, что необходимо отдыхать и ухаживать за собой.
Умение говорить "нет" - еще одно качество, отличающее уверенных в себе женщин.
Сравнивать себя с другими, испытывать зависть успешная леди не станет.
Свое мнение всегда в приоритете перед чужим - еще одна заповедь дамы с чувством собственного достоинства.
Уверенной в себе женщине присущ "здоровый эгоизм", и она не будет действовать в ущерб себе любимой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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