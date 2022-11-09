Как стать успешной и уверенной в себе женщиной

Как распознать успешную женщину? Отношения для нее - неглавное. У нее есть любимая работа, уход за собой, увлечения и друзья. Собственное мнение - в приоритете. Какие принципы следует соблюдать, чтобы стать успешной в жизни?

Сильные женщины никогда не комплексуют из-за внешности, спокойно принимая свои недостатки.

Успешные дамы умеют контролировать свое настроение, и никакие обстоятельства извне (типа дождя) не способны расстроить их.

На первом месте у таких леди - "я любимая", а не мужчина.

Сильная личность всегда прислушивается к себе, не забывая о том, что необходимо отдыхать и ухаживать за собой.

Умение говорить "нет" - еще одно качество, отличающее уверенных в себе женщин.

Сравнивать себя с другими, испытывать зависть успешная леди не станет.

Свое мнение всегда в приоритете перед чужим - еще одна заповедь дамы с чувством собственного достоинства.

Уверенной в себе женщине присущ "здоровый эгоизм", и она не будет действовать в ущерб себе любимой.