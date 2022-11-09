Польские пограничники сильно избили беженца и вытеснили его в Беларусь
Польские силовики избили беженца и заставили пересечь границу с Белоруссией.
Инцидент этот произошел на белорусско-польской границе во вторник, 8 ноября, обнаруженный на территории Республики Беларусь сильно избитый иностранец сообщил правоохранительным органам беларуси, что он является гражданином Сирии.
Беженец рассказал, что находился в Польше трое суток до того, как был задержан и доставлен к белорусской границе.
Польские силовики заставили его пройти через калитку, при этом избивая и распыляя в лицо газ, несмотря на холода, приказали снять обувь.
Белорусский пограничный наряд оказал необходимую помощь беженцу, – отметили в ведомстве.
На этом же участке 2 октября у польских заграждений недалеко от калитки был найден труп беженца неславянской внешности.
Год назад Польша, Литва и Латвия объявили о росте числа нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, в чем обвиняли официальный Минск.
Опубликовано: Антон Райт
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