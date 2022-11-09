Варнаву холодно приняла публика после возвращения в Россию на одной из частных вечеринок
2022-11-09 12:23
Екатерина Варнава вернулась в Москву. Публика холодно встретила артистку на одной из частных вечеринок.
Известная юмористка и участница шоу "Comedy Woman" и актриса Екатерина Варнава не так давно вернулась в российскую столицу.
Знаменитость была приглашена на вечеринку в честь дня рождения блогера Лерчик, но присутствующие очень холодно встретили ее, о чем сообщает "5-tv.ru".
Артистке пришлось даже со сцены выпрашивать аплодисменты у зрителей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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