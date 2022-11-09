Варнаву холодно приняла публика после возвращения в Россию на одной из частных вечеринок

Екатерина Варнава вернулась в Москву. Публика холодно встретила артистку на одной из частных вечеринок.

Известная юмористка и участница шоу "Comedy Woman" и актриса Екатерина Варнава не так давно вернулась в российскую столицу.

Знаменитость была приглашена на вечеринку в честь дня рождения блогера Лерчик, но присутствующие очень холодно встретили ее, о чем сообщает "5-tv.ru".

Артистке пришлось даже со сцены выпрашивать аплодисменты у зрителей.