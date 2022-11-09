Патриарх Кирилл посмертно наградил орденом РПЦ погибшего в зоне СВО священника

Патриарх Русской православной церкви Кирилл наградил протоиерея, который был убит в зоне спецоперации.

9 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение о посмертном награждении орденом РПЦ Чести и Славы первой степени протоиерея Михаила Васильева, который трагически погиб в зоне специальной военной операции вооружённых сил России.

Известно, что Михаил Васильев погиб утром 6 ноября во время выполнения служебных обязанностей в зоне СВО и будет похоронен на земле, принадлежащей храму Великомученицы Варвары в населённом пункте Власиха, настоятелем которого он официально являлся до момента своей гибели.