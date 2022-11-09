Песков: Путин посетит Донбасс, когда придёт время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о желании Владимира Путина посетить Донбасс.

В среду глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что Владимир Путин хотел бы посетить освобождённые территории Донбасса, которые вошли в состав Российской Федерации 30 сентября в соответствии с президентским указом по итогам референдума.

По словам Пескова, в настоящее время поездка Путина на Донбасс не планируется, однако президент России обязательно посетит регион, когда придёт время.