Марочко: армия Украины пыталась взорвать газопровод в Новоайдаре в ЛНР

APS
2022-11-09 12:34

Сотрудник луганской народной милиции Андрей Марочко рассказал о попытках ВСУ взорвать трубопровод с газом в республике.

Днём 9 ноября сотрудник милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что диверсанты вооружённых сил Украины произвели неудачную попытку осуществления теракта в ЛНР, намереваясь взорвать участок российского газопровода в населённом пункте Новоайдар.

По данным Марочка, попытка взрыва трубопровода в Новоайдаре не увенчалась успехом, поскольку российские военные оперативно обнаружили взрывное устройство, обезвредив его.

Опубликовано: Ткачёв Андрей