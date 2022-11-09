Марочко: армия Украины пыталась взорвать газопровод в Новоайдаре в ЛНР
2022-11-09 12:34
Сотрудник луганской народной милиции Андрей Марочко рассказал о попытках ВСУ взорвать трубопровод с газом в республике.
Днём 9 ноября сотрудник милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что диверсанты вооружённых сил Украины произвели неудачную попытку осуществления теракта в ЛНР, намереваясь взорвать участок российского газопровода в населённом пункте Новоайдар.
По данным Марочка, попытка взрыва трубопровода в Новоайдаре не увенчалась успехом, поскольку российские военные оперативно обнаружили взрывное устройство, обезвредив его.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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