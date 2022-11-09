В Японии существует традиция, согласно которой взрослый мужчина может усыновиться родителями своей жены

Усыновление детей не является чем-то удивительным, но в Японии с 717 года существует традиция, согласно которой взрослый мужчина может взять фамилию своей жены и усыновиться ее родителями.

Такого человека называют макоёши (мукоёси).

Такая традиция может показаться странной, но она имеет логическое объяснение. Все дело в том, что такая практика решает проблему поиска наследника.

Взяв взрослого мужчину в свою семью, людям не нужно было бояться прекращения семейного дела, если у них не было своего сына.

При этом, если в семье рождался сын, то усыновлённого часто оставляли наследником дела, ведь японцы не очень привязаны к кровным связям.

Иногда и вовсе, могли лишить родного сына наследства и усыновить другого наследника.

Несмотря на старость традиции, она распространена и в наше время.