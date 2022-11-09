В Японии существует традиция, согласно которой взрослый мужчина может усыновиться родителями своей жены
Усыновление детей не является чем-то удивительным, но в Японии с 717 года существует традиция, согласно которой взрослый мужчина может взять фамилию своей жены и усыновиться ее родителями.
Такого человека называют макоёши (мукоёси).
Такая традиция может показаться странной, но она имеет логическое объяснение. Все дело в том, что такая практика решает проблему поиска наследника.
Взяв взрослого мужчину в свою семью, людям не нужно было бояться прекращения семейного дела, если у них не было своего сына.
При этом, если в семье рождался сын, то усыновлённого часто оставляли наследником дела, ведь японцы не очень привязаны к кровным связям.
Иногда и вовсе, могли лишить родного сына наследства и усыновить другого наследника.
Несмотря на старость традиции, она распространена и в наше время.
Опубликовано: Антон Райт
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