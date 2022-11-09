Кулемзин: ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке, ранив водителя

Донецкий мэр Алексей Кулемзин сообщил об обстреле автобуса с гражданскими лицами в столице ДНР.

9 ноября российское информагентство "ТАСС" со ссылкой на мэра Донецка Алексея Кулемзина сообщило, что сегодня утром солдаты вооружённых сил Украины произвели обстрел рейсового обстрела в Донецке, который перевозил мирных граждан, ввиду чего ранения получил водитель транспортного средства.

По данным Кулемзина, также в результате обстрела столицы Донецкой Народной республики ВСУ повредили часть жилых домов в частном секторе города.