Во время Второй мировой войны в японских войсках были распространены камикадзе

Пилоты камикадзе — пилоты-смертники, задача которых была пожертвовать собой, уничтожив важный объект или врага.

Япония сильно отставала в количестве и качестве самолетов Америке. Также у них была сильная нехватка профессиональных пилотов, деталей и топлива для самолетов.

Тогда в 1944 году появились камикадзе: им не нужны были продвинутые самолеты, много топлива и большой опыт пилотирования.

Их задача была только долететь до врага и исполнить свой патриотический долг.

На эту роль было много добровольцев, ведь для японцев отдать жизнь за свою страну являлось почетом. Камикадзе обучали основам пилотирования и психологически настраивали на их роль.

В результате этой тактики множество американских кораблей было потоплено, а еще больше сильно повреждено. Хотя далеко не все камикадзе долетали до цели, падая от вражеских атак.

Убийство на распутье:

В феодальной Японии существовала жестокая японская практика цудзигири. Она включала в себя испытание мечей на... живых людях.

Цудзигири было распространено в 1467-1600 годах.

Самураи перед боем хотели проверить свой меч на качество и прибегали к варварскому методу — они подходили к ближайшей дороге и разрубали прохожих.

Поэтому это и называется убийством на распутье.

Эту ужасную практику запретили лишь в 1603 году, когда в стране наступил порядок.