Во время Второй мировой войны в японских войсках были распространены камикадзе
Пилоты камикадзе — пилоты-смертники, задача которых была пожертвовать собой, уничтожив важный объект или врага.
Япония сильно отставала в количестве и качестве самолетов Америке. Также у них была сильная нехватка профессиональных пилотов, деталей и топлива для самолетов.
Тогда в 1944 году появились камикадзе: им не нужны были продвинутые самолеты, много топлива и большой опыт пилотирования.
Их задача была только долететь до врага и исполнить свой патриотический долг.
На эту роль было много добровольцев, ведь для японцев отдать жизнь за свою страну являлось почетом. Камикадзе обучали основам пилотирования и психологически настраивали на их роль.
В результате этой тактики множество американских кораблей было потоплено, а еще больше сильно повреждено. Хотя далеко не все камикадзе долетали до цели, падая от вражеских атак.
Убийство на распутье:
В феодальной Японии существовала жестокая японская практика цудзигири. Она включала в себя испытание мечей на... живых людях.
Цудзигири было распространено в 1467-1600 годах.
Самураи перед боем хотели проверить свой меч на качество и прибегали к варварскому методу — они подходили к ближайшей дороге и разрубали прохожих.
Поэтому это и называется убийством на распутье.
Эту ужасную практику запретили лишь в 1603 году, когда в стране наступил порядок.
Опубликовано: Антон Райт
Газохранилища стран ЕС заполнены почти на 100% вопреки отсутствию газа из России
Эксперты рассказали, как избавиться от синдрома холодных ног
«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем
Лорак разозлила украинцев своим отдыхом в Испании в сложное для родины время
Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время