«РИА Новости»: на объекте критической инфраструктуры в Новоайдаре обезвредили иностранное СВУ
2022-11-09 12:40
Правоохранители обнаружили и успешно обезвредили иностранное самодельное взрывное устройство на объекте критической инфраструктуры в Новоайдаре.
9 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на правоохранительные органы, сообщило о том, что на объекте критической инфраструктуры в посёлке городского типа Новоайдар ЛНР было обезврежено самодельное взрывное устройство.
Отмечается, что вышеупомянутое обнаруженное и впоследствии обезвреженное СВР на одном из ключевых объектов экономики ЛНР было изготовлено за рубежом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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