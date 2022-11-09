«РИА Новости»: на объекте критической инфраструктуры в Новоайдаре обезвредили иностранное СВУ

Правоохранители обнаружили и успешно обезвредили иностранное самодельное взрывное устройство на объекте критической инфраструктуры в Новоайдаре.

9 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на правоохранительные органы, сообщило о том, что на объекте критической инфраструктуры в посёлке городского типа Новоайдар ЛНР было обезврежено самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что вышеупомянутое обнаруженное и впоследствии обезвреженное СВР на одном из ключевых объектов экономики ЛНР было изготовлено за рубежом.