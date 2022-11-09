Киркоров утверждает, что он вышел в лосинах на сцену Астаны, так как его подставили сотрудники
2022-11-09 12:44
Филипп Киркоров оправдался в социальных сетях за номер, когда он предстал на сцене перед казахскими зрителями в колготах, свалив вину на своих сотрудников.
Филипп Киркоров заявил, что во всем виновата его команда, выпустившая артиста на сцену в лосинах во время исполнения композиции "В саду Эдемовом".
За свой странный наряд артист оправдался в соцсетях.
Он назвал своих сотрудников "хулиганами", пообещал, что в долгу не останется, и приготовит им "сюрприз".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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