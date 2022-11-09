Киркоров утверждает, что он вышел в лосинах на сцену Астаны, так как его подставили сотрудники

Филипп Киркоров оправдался в социальных сетях за номер, когда он предстал на сцене перед казахскими зрителями в колготах, свалив вину на своих сотрудников.

Филипп Киркоров заявил, что во всем виновата его команда, выпустившая артиста на сцену в лосинах во время исполнения композиции "В саду Эдемовом".

За свой странный наряд артист оправдался в соцсетях.

Он назвал своих сотрудников "хулиганами", пообещал, что в долгу не останется, и приготовит им "сюрприз".