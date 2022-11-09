Кремль не надеется на улучшение отношений после промежуточных выборов в США
2022-11-09 12:47
В Кремле прокомментировали первые результаты промежуточных выборов в США, не возлагая большой надежды на их исход.
«Сказать, что мы бросили все дела и следили за выборами нельзя, мы внимательно анализируем информации», - цитирует комментарий кремлевский пул РИА Новости.
В Кремле также отметили, что это, несомненно важное политическое событие, но не стоит преувеличивать его значение для двухсторонних отношений РФ и США.
Напомним, что республиканцы, как и ожидалось получили большинство в Конгрессе. В Сенате все решит ситуация в четырех штатах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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