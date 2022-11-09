НПО сообщает о задержании американки из-за конфликта с ее бывшим мужем в Саудовской Аравии

По данным правозащитной организации, Саудовская Аравия арестовала американку, которая публично обвинила своего бывшего мужа из Саудовской Аравии в том, что он загнал их дочь в ультраконсервативное королевство.

Карли Моррис была взята под стражу в понедельник, а местонахождение ее восьмилетней дочери Талы неизвестно.

По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, Вашингтон «осведомлен о взятии г-жи Моррис под стражу».

«Всякий раз, когда кого-то задерживают за границей, мы стремимся немедленно посетить его и оказать консульскую помощь», — сказал он на пресс-конференции во вторник: «Наше посольство в Эр-Рияде активно участвует в этом деле, оно очень внимательно следит за ситуацией».

Карли Моррис прилетела в Саудовскую Аравию со своей дочерью летом 2019 года, чтобы навестить отца своего ребенка, саудита, с которым она развелась. Но вскоре после того, как мать и дочь приземлились в столице Эр-Рияде, бывший муж конфисковал паспорта. Затем он предпринял шаги, чтобы подготовить гражданство королевства для своей дочери, чтобы она снова не уехала.

Карли Моррис в сентябре получила повестку от прокуратуры Саудовской Аравии, в которой сообщалось, что она находится под следствием за «нарушение общественного порядка», связанное с публикацией в социальных сетях сообщений, где она публично осуждала свое положение.