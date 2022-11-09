Спирс отказалась от съемок фильма о ее жизни, заявив, что сейчас не лучшее время для этого

APS
2022-11-09 13:00

Бритни Спирс дала комментарии относительно заявления акрисы Милли Бобби Браун, которая заявила, что хочет сыграть певицу в фильме о жизни поп-певицы.

В соцсетях Бритни Спирс написала, что слышала о том, что ее жизни собираются снять фильм. На что певица заявила: "Ребята, я еще жива".

Актриса Молли Бобби Браун, будучи гостьей "шоу Дрю Бериммор" рассказала о своей мечте исполнить роль знаменитой певицы в картине о ее жизни.

Браун утверждает, чт смогла бы "рассказать историю" Спирс в правильном ключе.

Опубликовано: Наталья Гончарова