В Турции в пожаре в съемной квартире погибла семья сирийских беженцев, восемь детей и их мать

Девять сирийцев, в том числе восемь детей, погибли в ночь со вторника на среду, 9 ноября, в Бурсе, крупном городе на северо-западе Турции, после того, как в их квартире вспыхнул пожар, сообщили местные власти.

«Внутри девять тел. Восемь из них — дети», — цитирует официальное информационное агентство Anadolu губернатора провинции Бурса Якупа Джанболата.



По данным турецких СМИ, жертвами стали мать, шестеро ее детей в возрасте от 1 до 10 лет и двое племянников в возрасте 11 и 12 лет. Отец, который возвращался домой во время пожара после похорон в Стамбуле, получил отравление угарным газом, пытаясь спасти свою семью, сообщает Anadolu.

Мэр города Алинур Акташ написал в Твиттере, что пожар, вспыхнувший незадолго до полуночи, вероятно, был вызван дровяной печью, которая находилась в квартире, где жила семья беженцев в Турции.

В Турции официально проживает не менее 3,7 млн сирийских беженцев, большинство из которых прибыли с начала войны в Сирии в 2011 году.