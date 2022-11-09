Global Times: в США не заинтересованы в восстановлении мира на Украине
Global Times заявила о желании США продлить конфликт на Украине для ослабления России.
9 ноября РИА Новости сообщили, что колумнисты китайского издания Global Times заявили, что цель США состоит в том, чтобы конфликт длился бесконечно и Вашингтон намерен пожертвовать Украиной, чтобы можно было разрушить и Россию и Европу, поэтому международное сообщество должно избавиться от иллюзий по поводу любых шагов США, которые якобы способствуют миру.
Авторы считают, что республиканцы намеренно заявили о сокращении объемов поддержки Украины перед промежуточными выборами в США, но поскольку потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут провалиться из-за вмешательства Белого дома, Европа будет вынуждена увеличивать количество помощи Украине, несмотря на экономический и энергетический кризис.
Опубликовано: Елена Калиновская
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