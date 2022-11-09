Франция увеличивает оборонный бюджет на фоне обострения ситуации в мире

Официальный представитель правительства объявил об увеличения оборонного бюджета Франции.

Франция увеличит расходы на национальную оборону более чем на 20% в связи с обострением ситуации в мире, заявил официальный представитель правительства Оливье Варан.

"Мы делаем все для модернизации нашей армии и увеличили оборонный бюджет более чем на 20%", - сказал он.

В интервью France info Оливье Варан анонсировал скорое принятие закона о военном программировании, который еще более увеличит расходы на оборону страны.