Власти Конго выслали из страны французскую журналистку Соню Ролли

Французская журналистка Соня Ролли, работающая на агентство Reuters, была выслана из Киншасы во вторник (8 ноября) властями Демократической Республики Конго, которые не продлили ей аккредитацию, сообщило информационное агентство.

Во вторник утром она посетила по повестке иммиграционную службу, которая конфисковала ее паспорт и заставила лететь в Париж через Аддис-Абебу.

Конголезские власти не прокомментировали в среду утром высылку журналиста. Агентство сообщило, что в сентябре Соня Ролли, бывший журналист Radio France Internationale (RFI), подала заявку на аккредитацию, чтобы занять свой пост в качестве координатора освещения Reuters в ДРК.

Она получила разрешение освещать климатическую конференцию в Киншасе в начале октября (Pre-COP27) и с тех пор ждала своей аккредитации.

В Твиттере Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по правам человека в ДРК (BCNUDH) выразило «обеспокоенность» по поводу происшествия, ведь у журналиста «был временный вид на жительство в ожидании аккредитации».