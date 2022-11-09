Вовк нелестно высказалась в адрес покинувшей Россию Пугачевой, заявив, что та всегда была своенравной артисткой
2022-11-09 13:22
Известная ведущая Ангелина Вовк прокомментировала отъезд певицы Аллы Пугачевой из страны в эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".
Популярная ведущая российского телевидения Ангелина Вовк высказалась об отъезде исполнительницы Аллы Пугачевой из РФ. Свою точку зрения Вовк высказала в шоу "Эмпатия Манучи" на Ютубе.
Ведущая подчеркнула, что Алла Борисовна всегда была своенравной персоной, о мнении окружающих заботящейся меньше всего.
Вовк убеждена, что певица никогда не любила свою аудиторию, в ином случае она никогда бы не уехала за границу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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