Вовк нелестно высказалась в адрес покинувшей Россию Пугачевой, заявив, что та всегда была своенравной артисткой

Известная ведущая Ангелина Вовк прокомментировала отъезд певицы Аллы Пугачевой из страны в эфире Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".

Популярная ведущая российского телевидения Ангелина Вовк высказалась об отъезде исполнительницы Аллы Пугачевой из РФ. Свою точку зрения Вовк высказала в шоу "Эмпатия Манучи" на Ютубе.

Ведущая подчеркнула, что Алла Борисовна всегда была своенравной персоной, о мнении окружающих заботящейся меньше всего.

Вовк убеждена, что певица никогда не любила свою аудиторию, в ином случае она никогда бы не уехала за границу.