Блогер Суворкин назвал внезапную полноту Баскова болезнью
2022-11-09 13:37
Певец Николай Басков всегда следил за своим весом. Артист удивил поклонников поплывшей фигурой и двойным подбородком, когда пришел на шоу "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым. В чем дело?
46-летний Николай Басков удивил поклонников своим внешним видом на шоу Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба". Певец сильно поправился. Фанаты обеспокоены здоровьем своего кумира.
Популярный блогер Антон Суворкин убежден, что болезнь Баскова называется обжорством.
Звезда интернета пошутил над знаменитостью, назвав причину болезни "приемом круассанов семь раз в день". Суворкин посочувствовал певцу, так как в его возрасте будет сложно похудеть.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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