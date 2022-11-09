Блогер Суворкин назвал внезапную полноту Баскова болезнью

Певец Николай Басков всегда следил за своим весом. Артист удивил поклонников поплывшей фигурой и двойным подбородком, когда пришел на шоу "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым. В чем дело?

46-летний Николай Басков удивил поклонников своим внешним видом на шоу Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба". Певец сильно поправился. Фанаты обеспокоены здоровьем своего кумира.

Популярный блогер Антон Суворкин убежден, что болезнь Баскова называется обжорством.

Звезда интернета пошутил над знаменитостью, назвав причину болезни "приемом круассанов семь раз в день". Суворкин посочувствовал певцу, так как в его возрасте будет сложно похудеть.