Патрушев и глава Совбеза Ирана провели консультации в Тегеране по Украине
2022-11-09 13:39
Председатель российского Совбеза Николай Патрушев и его иранский коллега Али Шамхани встретились в Тегеране для обсуждения сотрудничества.
9 ноября глава Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран с рабочим визитом, где провёл переговоры с лидером Совбеза Ирана Али Шамхани. Во время консультаций Патрушев и Шамхани обсудили взаимодействие Москвы и Тегерана в области поддержания мировой безопасности и совместную борьбу с терроризмом.
Также Николай Патрушев и Али Шамхани уделили время переговорам о ситуациях, которые сложились в государствах Ближнего Востока и в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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