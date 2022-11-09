Патрушев и глава Совбеза Ирана провели консультации в Тегеране по Украине

Председатель российского Совбеза Николай Патрушев и его иранский коллега Али Шамхани встретились в Тегеране для обсуждения сотрудничества.

9 ноября глава Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран с рабочим визитом, где провёл переговоры с лидером Совбеза Ирана Али Шамхани. Во время консультаций Патрушев и Шамхани обсудили взаимодействие Москвы и Тегерана в области поддержания мировой безопасности и совместную борьбу с терроризмом.

Также Николай Патрушев и Али Шамхани уделили время переговорам о ситуациях, которые сложились в государствах Ближнего Востока и в Украине.