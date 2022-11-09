Свириденко: Украина может заменить Россию на мировом рынке металлургии

Глава украинского Минэкономики Юлия Свириденко уверена, что Киев может поставлять продукты собственной металлургии на мировые рынки вместо России.

Днём среды министр экономики Украины Юлия Свириденко публично заявила, что коллективный Запад обязан ужесточить санкции против российской металлургии, поскольку Киев способен поставлять металлы Соединённым Штатам и странам Европейского союза вместо российских производителей.

По мнению Свириденко, Киев может наладить поставки стали, руды и чугуна в США и Евросоюза, однако политик требует, чтобы Украину освободили от налоговых тарифов.