Лепс снова посетил Донбасс, чтобы дать концерт для военных и раненых
2022-11-09 13:47
Григорий Лепс отправился в Луганск с концертами для военных и раненых в госпиталях. Певец не первый раз в Донбассе.
О том, что исполнитель Григорий Лепс вновь отправился с концертами на территорию Донбасса, сообщил его директор Владимир Урюпин.
В зоне проведения спецоперации артист выступит перед военными и ранеными, о чем сообщает "Комсомольская правда".
Урюпин сообщил, что команда Лепса выехала в Луганск, чтобы петь для бойцов. Директор певца заявил, что они привыкли действовать, а не кормить публику байками.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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