Лепс снова посетил Донбасс, чтобы дать концерт для военных и раненых

Григорий Лепс отправился в Луганск с концертами для военных и раненых в госпиталях. Певец не первый раз в Донбассе.

О том, что исполнитель Григорий Лепс вновь отправился с концертами на территорию Донбасса, сообщил его директор Владимир Урюпин.

В зоне проведения спецоперации артист выступит перед военными и ранеными, о чем сообщает "Комсомольская правда".

Урюпин сообщил, что команда Лепса выехала в Луганск, чтобы петь для бойцов. Директор певца заявил, что они привыкли действовать, а не кормить публику байками.