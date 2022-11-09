В закарпатской части Украины в городе Ужгород был произведён демонтаж памятника советским воинам.

9 ноября лидер Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита публично заявил, что в городе Ужгород недалеко от словацкой границе снесли памятник советским воинам, участвовавшим в освобождении Украины от армии нацистской Германии. По словам Микиты, на месте данного памятника могут установить монумент 128-ой горно-штурмовой бригаде ВСУ.

Примечательно, что ранее в тот же день последний большой памятник солдатам Красной армии времён Советского союза был снесён на территории Латвии.