Памятник воинам СССР снесли в украинском Ужгороде на границе Словакии
2022-11-09 13:53
В закарпатской части Украины в городе Ужгород был произведён демонтаж памятника советским воинам.
9 ноября лидер Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита публично заявил, что в городе Ужгород недалеко от словацкой границе снесли памятник советским воинам, участвовавшим в освобождении Украины от армии нацистской Германии. По словам Микиты, на месте данного памятника могут установить монумент 128-ой горно-штурмовой бригаде ВСУ.
Примечательно, что ранее в тот же день последний большой памятник солдатам Красной армии времён Советского союза был снесён на территории Латвии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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