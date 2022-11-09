Рогов: задержаны два члена «Азов», готовивших теракт в Бердянске

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о задержании двух украинских диверсантов в Бердянске.

Днём 9 ноября представитель совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске российские полицейские произвели задержание двух членов запрещённой в России террористической организации "Азов", которые намеревались подорвать электроподстанцию и совершить покушение на сотрудников органов власти в городе.

По словам Рогова, один из задержанных также был членом запрещённой в РФ организации "Правый сектор", и вместе со вторым диверсантом ВСУ он уже даёт признательные показания следователям.