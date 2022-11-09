Собчак прокомментировала в Телеграм-канале протесты экоактивистов

Журналистка и блогер Ксения Собчак высказалась по поводу акций экоактивистов в рамках своего Телеграм-канала "Кровавая барыня".

В Сети появилось видео, где защитники окружающей среды организации "Stop Fossil Fuel Subsidies", что в переводе на русский означает "Остановите субсидии на ископаемое топливо", пытались приклеить себя к работе Энди Уорхола "Банки с супом "Кэмпбелл".

Ксения Собчак не могла пройти мимо этого события, прокомментировав протест экоактивистов в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня".