Собчак прокомментировала в Телеграм-канале протесты экоактивистов
2022-11-09 13:57
Журналистка и блогер Ксения Собчак высказалась по поводу акций экоактивистов в рамках своего Телеграм-канала "Кровавая барыня".
В Сети появилось видео, где защитники окружающей среды организации "Stop Fossil Fuel Subsidies", что в переводе на русский означает "Остановите субсидии на ископаемое топливо", пытались приклеить себя к работе Энди Уорхола "Банки с супом "Кэмпбелл".
Ксения Собчак не могла пройти мимо этого события, прокомментировав протест экоактивистов в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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