Собчак прокомментировала в Телеграм-канале протесты экоактивистов

APS
2022-11-09 13:57

Журналистка и блогер Ксения Собчак высказалась по поводу акций экоактивистов в рамках своего Телеграм-канала "Кровавая барыня".

В Сети появилось видео, где защитники окружающей среды организации "Stop Fossil Fuel Subsidies", что в переводе на русский означает "Остановите субсидии на ископаемое топливо", пытались приклеить себя к работе  Энди Уорхола "Банки с супом "Кэмпбелл".

Ксения Собчак не могла пройти мимо этого события, прокомментировав протест экоактивистов в своем Телеграм-канале "Кровавая барыня".

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    Ксения сочла представителей группировки не вполне здоровыми.

    "Шиза продолжается. Напоминаю: вот так активисты выступают против государственной поддержки газовой, нефтяной и угольной отраслей и пытаются привлечь внимание к климатическим проблемам".

Опубликовано: Наталья Гончарова