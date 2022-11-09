Власти Украины национализируют имущество запрещённой в стране компартии
2022-11-09 14:00
Украинское правительство приняло решение о национализации всей собственности коммунистической партии в стране.
Министр юстиции Украины Денис Малюська ратифицировал приказ, согласно которому в стране будет изъято всё имущество коммунистической партии, деятельность которой законодательно запрещена. Из приказа Малюськи следует, что вся собственность компартии перейдёт в пользу украинского государства.
В приказе также фигурируют сведения о том, что на территории Украины коммунистическая партия владеет 54 объектами недвижимости и 18 автомобилями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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