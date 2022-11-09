Вандалы повторно осквернили памятник русскому полководцу Суворову в Одессе

Украинские вандалы снова осквернили памятник знаменитому российскому полководцу Александру Суворову.

9 ноября журналисты издания "Одесская жизнь" сообщили, что в городе вновь появились вандалы, которые повторно осквернили местный памятник полководцу Александру Суворову. По данным сотрудников прессы, на памятнике появилась нанесённая краской надпись "ты следующий".

Примечательно, что ранее в администрации Одессы было принято решение о скором сносе памятника императрице Екатерине второй в городе, хотя ранее местные власти были против этого.