Вандалы повторно осквернили памятник русскому полководцу Суворову в Одессе
2022-11-09 14:03
Украинские вандалы снова осквернили памятник знаменитому российскому полководцу Александру Суворову.
9 ноября журналисты издания "Одесская жизнь" сообщили, что в городе вновь появились вандалы, которые повторно осквернили местный памятник полководцу Александру Суворову. По данным сотрудников прессы, на памятнике появилась нанесённая краской надпись "ты следующий".
Примечательно, что ранее в администрации Одессы было принято решение о скором сносе памятника императрице Екатерине второй в городе, хотя ранее местные власти были против этого.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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