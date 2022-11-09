Масштабная воздушная тревога объявлена по всей Украине включая Киев

9 ноября во всех украинских областях была экстренно объявлена воздушная тревога.

Днём среды многочисленные украинские Telegram-каналы новостной направленности опубликовали срочную новость о том, что во всех областях Украины включая Киев и Киевскую область звучат сигналы воздушной тревоги, которые оповещают население страны о необходимости проследовать в укрытие.

По данным украинских СМИ, причиной для воздушной тревоги в Украине является поднятие в воздух истребителя МиГ-31К на территории Беларуси, однако пусков ракет со стороны РБ не зафиксировано. Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчёркивал, что Беларусь не станет атаковать Украину.