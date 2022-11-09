Фон дер Ляйен назвали «разжигателем войны» из-за отказа Европы от топлива из РФ

Пользователи Twitter выступили с критикой Урсулы фон дер Ляйен из-за того, что страны ЕС отказываются от российских энергоносителей.

9 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где сообщила, что текущий год является хорошей возможностью для Европейского союза нарастить поставки энергоресурсов из других стран, увеличив разработку использования возобновляемых источников энергии из-за отказа от российских энергоносителей.

Читатели Twitter напомнили, что подобная политика фон дер Ляйен провоцирует экономический кризис в Европе, из-за которого страдают простые граждане, а некоторые даже назвали политика "разжигателем войны".