Фон дер Ляйен назвали «разжигателем войны» из-за отказа Европы от топлива из РФ
2022-11-09 14:12
Пользователи Twitter выступили с критикой Урсулы фон дер Ляйен из-за того, что страны ЕС отказываются от российских энергоносителей.
9 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где сообщила, что текущий год является хорошей возможностью для Европейского союза нарастить поставки энергоресурсов из других стран, увеличив разработку использования возобновляемых источников энергии из-за отказа от российских энергоносителей.
Читатели Twitter напомнили, что подобная политика фон дер Ляйен провоцирует экономический кризис в Европе, из-за которого страдают простые граждане, а некоторые даже назвали политика "разжигателем войны".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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