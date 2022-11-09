Шойгу посетил зону проведения спецоперации у Украине

APS
2022-11-09 14:29

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил центр командования спецоперацией.

Глава министра обороны России Сергей Шойгу сегодня, 9 ноября, посетил штаб командования силами специальной военной операции.

Во время визита он заслушал доклад командующего спецоперацией генерала Суровикина. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне проведения спецоперации. Он заслушал доклад командующего группировкой генерала армии Сергея Суровикина", - передает источник.

Опубликовано: Николай Скира