Шойгу посетил зону проведения спецоперации у Украине
2022-11-09 14:29
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил центр командования спецоперацией.
Глава министра обороны России Сергей Шойгу сегодня, 9 ноября, посетил штаб командования силами специальной военной операции.
Во время визита он заслушал доклад командующего спецоперацией генерала Суровикина. Об этом сообщает агентство ТАСС.
"Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск в зоне проведения спецоперации. Он заслушал доклад командующего группировкой генерала армии Сергея Суровикина", - передает источник.
Опубликовано: Николай Скира
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