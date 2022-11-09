Путин присвоил звание гвардейского 277-му бомбардировочному Млавскому полку РФ
2022-11-09 14:32
Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания 227-му российскому авиаполку бомбардировщиков.
9 ноября Владимир Путин ратифицировал президентский указ, согласно которому 227-ой авиационный Млавский полк бомбардировщиков России получает почётное наименование гвардейского. По данным СМИ, на вооружении полка стоят бомбардировщики Су-34 и Су-24М, которые дислоцируются недалеко от Хабаровска.
В указе Путина утверждается, что представители Млавского 227-го бомбардировочного полка проявили беспрецедентное мужество и героизм в ходе спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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