Путин присвоил звание гвардейского 277-му бомбардировочному Млавскому полку РФ

Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания 227-му российскому авиаполку бомбардировщиков.

9 ноября Владимир Путин ратифицировал президентский указ, согласно которому 227-ой авиационный Млавский полк бомбардировщиков России получает почётное наименование гвардейского. По данным СМИ, на вооружении полка стоят бомбардировщики Су-34 и Су-24М, которые дислоцируются недалеко от Хабаровска.

В указе Путина утверждается, что представители Млавского 227-го бомбардировочного полка проявили беспрецедентное мужество и героизм в ходе спецоперации.