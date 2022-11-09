Daily Mail: Депп вышел на сцену в пижаме в рамках бельевого шоу Рианны
2022-11-09 14:34
Звезда Голливуда Джонни Депп принял участие в шоу певицы Рианны "Savage X Fenty". Он вышел на сцену в пижаме.
Известный во всем мире актер Джонни Депп участвовал в бельевом шоу исполнительницы Рианны Savage "X Fenty", о чем сообщает "Daily Mail". Артист появился в кадре всего на 30 секунд.
Депп вышел на сцену пижаме и майке в темно-зеленых тонах от бренда "Savage". Для проекта актер отрастил усы и бороду.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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