Daily Mail: Депп вышел на сцену в пижаме в рамках бельевого шоу Рианны

Звезда Голливуда Джонни Депп принял участие в шоу певицы Рианны "Savage X Fenty". Он вышел на сцену в пижаме.

Известный во всем мире актер Джонни Депп участвовал в бельевом шоу исполнительницы Рианны Savage "X Fenty", о чем сообщает "Daily Mail". Артист появился в кадре всего на 30 секунд.

Депп вышел на сцену пижаме и майке в темно-зеленых тонах от бренда "Savage". Для проекта актер отрастил усы и бороду.