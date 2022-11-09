Коломойский лишился крупной суммы из-за национализации заводов в Украине

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский потерял внушительную сумму из-за указа Владимира Зеленского о национализации предприятий в стране.

В среду газета "Страна.ua" сообщила о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский потерял большую сумму денег из-за указа Владимира Зеленского по национализации активов местных предприятий "Укрнафты" и "Укртатнафты" с передачей их собственности в пользу официального Киева для направления на нужды ВСУ.

По данным украинских журналистов, в первый день после указа Зеленского Коломойский находился в состоянии шока и не хотел никак комментировать данную тему, поскольку потерял большую сумму в одно мгновение.