Коломойский лишился крупной суммы из-за национализации заводов в Украине
2022-11-09 14:41
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский потерял внушительную сумму из-за указа Владимира Зеленского о национализации предприятий в стране.
В среду газета "Страна.ua" сообщила о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский потерял большую сумму денег из-за указа Владимира Зеленского по национализации активов местных предприятий "Укрнафты" и "Укртатнафты" с передачей их собственности в пользу официального Киева для направления на нужды ВСУ.
По данным украинских журналистов, в первый день после указа Зеленского Коломойский находился в состоянии шока и не хотел никак комментировать данную тему, поскольку потерял большую сумму в одно мгновение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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