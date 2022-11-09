Liberation: Макрона обвинили в лицемерии из-за смены позиции по Мадуро
2022-11-09 14:45
Газета Liberation раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за непоследовательные отношения с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
9 ноября газета Liberation сообщила, что французский президент Эммануэль Макрон побывал на экологическом мероприятии в Египте, где около полторы минуты жал руку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, при этом ведя с ним крайне дружественную беседу, хотя ранее официальный Париж и сам Макрон критиковал венесуэльские власти.
Журналисты Liberation уверены, что разворот Макрона на 180 градусов в отношении Мадуро является лицемерием и демонстрирует способность Запада говорить вежливо, когда он нуждается в нефти.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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