CNN: избиратели в США спорят о необходимости легализации марихуаны

Телеканал CNN утверждает, что среди американских избирателей нет единства по вопросу легализации мариуханы.

9 ноября телеканал CNN сообщил, что во время промежуточных выборов в США прошёл дополнительный референдум в пяти штатах страны, где подняли вопрос о необходимости легализовывать марихуану. Известно, что избиратели в Мэриленде выступили за легализацию данного наркотика, в то время как проживающие в Миссури, Арканзасе, Северной и Южной Дакоте выступили против.

Аналитики CNN уверены, что подобная неоднородность американского общества в сфере вопроса признания законным употребление марихуаны демостририует неготовность Соединённых Штатов к данному процессу.