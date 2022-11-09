Компания «ЮТэйр» создала вертолёт российский вертолёт Ми-8 для миротворцев
2022-11-09 14:56
Российский концерн ЮТэйр объявил о создании специального вертолёта для миротворческих миссий.
В среду стало известно, что компания "ЮТэйр" и группа "Вертолёты России" создали первую модель вертолёта Ми-8, который предназначен для специальных миротворческих миссий. По данным пресс-службы "ЮТэйр", модернизированный Ми-8 находится на стадии доработки и будет запущен в серийное производство позже.
Также в компании отметили, что обновлённая версия вертолёта Ми-8 будет включать в себя очки ночного видения, усовершенствованную баллистическую защиту и систему, которая позволит сократить численной экипажа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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