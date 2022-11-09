Компания «ЮТэйр» создала вертолёт российский вертолёт Ми-8 для миротворцев

Российский концерн ЮТэйр объявил о создании специального вертолёта для миротворческих миссий.

В среду стало известно, что компания "ЮТэйр" и группа "Вертолёты России" создали первую модель вертолёта Ми-8, который предназначен для специальных миротворческих миссий. По данным пресс-службы "ЮТэйр", модернизированный Ми-8 находится на стадии доработки и будет запущен в серийное производство позже.

Также в компании отметили, что обновлённая версия вертолёта Ми-8 будет включать в себя очки ночного видения, усовершенствованную баллистическую защиту и систему, которая позволит сократить численной экипажа.