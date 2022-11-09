Лобода обнажила грудь на снимке с латвийским коллегой Ривой после своего концерта в Лос-Анджелесе
2022-11-09 14:57
Светлана Лобода выступила с концертом в Лос-Анджелесе. Исполнитель и продюсер из Латвии Маркус Рива поделился совместным снимком с певицей в своем блоге.
Украинская исполнительница Светлана Лобода, покинув Россию, без дела не сидит, а зарабатывает на гастролях за рубежом.
Накануне Лобода выступала в Лос-Анджелесе. Ее коллега, исполнитель и продюсер из Латвии Маркус Рива выложил в личном блоге совместное фото со звездой.
Юзеры обратили внимание на наряд артистки. Она надела кожаные брюки и золотую майке с глубоким вырезом, а нижнее белье забыла одеть, продемонстрировав грудь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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