Лобода обнажила грудь на снимке с латвийским коллегой Ривой после своего концерта в Лос-Анджелесе

Светлана Лобода выступила с концертом в Лос-Анджелесе. Исполнитель и продюсер из Латвии Маркус Рива поделился совместным снимком с певицей в своем блоге.

Украинская исполнительница Светлана Лобода, покинув Россию, без дела не сидит, а зарабатывает на гастролях за рубежом.

Накануне Лобода выступала в Лос-Анджелесе. Ее коллега, исполнитель и продюсер из Латвии Маркус Рива выложил в личном блоге совместное фото со звездой.

Юзеры обратили внимание на наряд артистки. Она надела кожаные брюки и золотую майке с глубоким вырезом, а нижнее белье забыла одеть, продемонстрировав грудь.