Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что сотрудники его ведомства не выявили признаков наличия "грязной бомбы" у Киева.

9 ноября генеральный директор международного атомного агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси публично заявил, что делегация организации завершила анализ информации, полученной во время последней инспекции объектов ядерной энергетики Украины, не обнаружив признаков, которые могли бы указывать на подготовку "грязной бомбы" Киевом.

Примечательно, что ранее Гросси утверждал, что агенты МАГАТЭ могут обследовать не все украинские энергетические объекты, ввиду чего "грязная бомба" действительно может быть в Украине.