Мирошник уволен с поста посла ЛНР в России из-за присоединения республики к РФ
2022-11-09 15:04
Родион Мирошник покинул пост луганского посла на территории Российской Федерации.
Днём среды российские информационные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник был вынужден покинуть данную должность.
По данным "РИА Новости" и "ТАСС", причиной увольнения Мирошника с данного поста является присоединение ЛНР к составу России по итогам референдума в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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