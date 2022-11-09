Мирошник уволен с поста посла ЛНР в России из-за присоединения республики к РФ

Родион Мирошник покинул пост луганского посла на территории Российской Федерации.

Днём среды российские информационные агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что посол Луганской Народной республики в России Родион Мирошник был вынужден покинуть данную должность.

По данным "РИА Новости" и "ТАСС", причиной увольнения Мирошника с данного поста является присоединение ЛНР к составу России по итогам референдума в регионе.