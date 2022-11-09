Снимок голого Федора Шаляпина выставлен на аукцион

Стало известно, что фото легендарного оперного исполнителя Федора Шаляпина в обнаженном виде выставили на торги.

Фотографии оперного певца Федора Шаляпина в голом виде продадут с аукциона, о чем сообщает издание "Комсомольская правда".

Аукционный дом "12й стул" проведет торги сегодня, 9 ноября.

На снимке знаменитой личности 37 лет. Исполнитель позирует совсем голый на фоне русской природы. На заднем плане есть еще один мужчина, личность которого не установлена. В отличие от знаменитости этот человек одет.