Снимок голого Федора Шаляпина выставлен на аукцион
2022-11-09 15:04
Стало известно, что фото легендарного оперного исполнителя Федора Шаляпина в обнаженном виде выставили на торги.
Фотографии оперного певца Федора Шаляпина в голом виде продадут с аукциона, о чем сообщает издание "Комсомольская правда".
Аукционный дом "12й стул" проведет торги сегодня, 9 ноября.
На снимке знаменитой личности 37 лет. Исполнитель позирует совсем голый на фоне русской природы. На заднем плане есть еще один мужчина, личность которого не установлена. В отличие от знаменитости этот человек одет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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