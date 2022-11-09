BFMTV: депутат Франции подал в суд из-за данных о связи Марин ле Пен с Россией

Французский депутат Жюльен Байю обратился в прокуратуру с требованием расследовать информацию о связи Марин ле Пен с российским правительством.

9 ноября телеканал BFMTV сообщил, что депутат парламента Франции Жюльен Байю обратился в прокуратуру Парижа с заявлением, в котором потребовал расследовать информацию о том, что экс-кандидат в президенты Франции Марин ле Пен и члены её партии получали финансирование от российского правительства.

По данным Байю, в 2014 году партия ле Пен получила кредит в 9 миллионов евро от российского банка, а в 2020 году политик добилась отсрочки по выплате кредита до 2028 года.